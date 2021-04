Lescott: "PSG dominato, non succede mai. Ma tutto può succedere al ritorno"

Joleon Lescott, ex difensore del Manchester City, ha commentato a BT Sport la vittoria della squadra di Guardiola in rimonta sul campo del PSG: "Il Paris ovviamente non affronta mai squadre che lo dominano come è successo stasera. Ringraziamo il City, ma le cose possono cambiare rapidamente nella gara di ritorno"..