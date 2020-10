Rhian Brewster lascia il Liverpool. Il giovane attaccante, prodotto del settore giovanile dei Reds,si trasferisce a titolo definitivo allo Sheffield United, che ha pagato circa 25 milioni. Venti anni, Brewster ha firmato fino al 2025.

Welcome to the Blades, Rhian. 👋

United have again smashed the club's record transfer fee to secure the services of the sought-after striker on a 5 year deal.

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 2, 2020