ufficiale Man City, fine dell'esperienza romantica allo Stoke per Delap junior. Riparte subito

Termina in anticipo rispetto alla scadenza prefissata il prestito di Liam Delap, attaccante irlandese di 19 anni di proprietà del Manchester City, allo Stoke. Un'esperienza romantica, nel segno del padre Rory che è stato una vera e propria bandiera dei biancorossi e con cui condivideva il numero scelto, il 17. I Citizens lo hanno richiamato alla base ma ripartirà subito: pronto per lui un nuovo prestito, sempre in Championship, stavolta al Preston.