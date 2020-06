ufficiale Mario Gomez si ritira dopo aver riportato lo Stoccarda in Bundesliga

vedi letture

Mario Gomez ha dato ufficialmente oggi l'addio al calcio giocato, con un ultimo grande traguardo che si è regalato con la maglia dello Stoccarda. A 34 anni l'attaccante tedesco, visto in Italia con la maglia della Fiorentina, ha contribuito alla promozione della sua squadra, tornata a calcare il palcoscenico della Bundesliga anche grazie ai suoi gol. Come l'ultimo, simbolico seppur inutile ai fini del punteggio, messo a segno oggi nel ko col Darmstadt, prima di lasciare il campo nel finale per ricevere un simbolico abbraccio da parte della sua gente. Al termine della gara, Gomez ha così commentato: "È sempre stato il mio sogno dopo una carriera così grande, inimmaginabile, quello di restituire qualcosa allo Stoccarda e concludere qui. Sono estremamente grato al club ed è bello poter dire addio con questo grande successo. Era la mia ultima missione. Oggi ci sono stati uno o due momenti in cui avevo le lacrime agli occhi".