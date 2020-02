© foto di Federico De Luca

Rinforzo italiano per il Nottingham Forest. Con un nome molto conosciuto al calcio italiano: il club inglese ha infatti annunciato l'arrivo di Adrian Galliani. Classe 2001, nato a New York, è il nipote del più celebre Adriano, per anni ai vertici del Milan, oggi alla guida del Monza in Serie C. Il nipote d'arte, che ha firmato sino a giugno 2021, si aggregherà inizialmente alla formazione Under-23 dei Garibaldi Reds.