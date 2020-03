ufficiale Porto, il terzino argentino Saravia va in prestito all'Internacional

Arrivato in Portogallo nella scorsa estate, il terzino argentino Renzo Saravia, classe 1993, lascia momentaneamente il Porto e passa in prestito per un anno all'Internacional de Porto Alegre, club del massimo campionato brasiliano in cui militerà a titolo temporaneo fino al 31 dicembre.