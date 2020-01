La scorsa sessione invernare i Rangers l'avevano preso dal Bournemouth in prestito per 18 mesi, per cui a fine stagione Jermain Defoe avrebbe dovuto rifare le valigie e tornare in Inghilterra. E invece, come annunciato dal club scozzese, l'attaccante britannico ha firmato un pre-contratto che gli consentirà di diventare un calciatore dei Rangers a titolo definitivo dalla prossima estate. Presente e futuro in Scozia per Defoe.



📢 I wanna know, Jermain Defoe 🎶 🆕 #RangersFC are today delighted to confirm that @IAmJermainDefoe has signed a pre-contract to join the club on a permanent basis this summer. — Rangers Football Club (@RangersFC) January 25, 2020