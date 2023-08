ufficiale Rennes, addio a titolo definitivo con destinazione Portogallo per Francoise

Addio in tono minore dalla rosa del Rennes. I rossoneri di Francia salutano a titolo definitivo il centrocampista franco-senegalese Noah Francoise (20 anni), già girato in prestito nei sei mesi conclusivi della passata stagione all'Avranches nelle categorie inferiori. Il giovane prodotto del vivaio del Rennes fa le valigie e parte per il Portogallo, giocherà per il Maritimo con cui ha sottoscritto un contratto triennale fino al 30 giugno 2026.