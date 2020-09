ufficiale Rio Ave, dal Monaco arriva in prestito il centrocampista Pelé

Nuova avventura in prestito per Pelé. Il centrocampista di proprietà del Monaco era rientrato alla base lo scorso agosto dopo il prestito al Reading. Ora, come informa il sito ufficiale della società del Principato, il giocatore passa nuovamente a titolo temporaneo al Rio Ave, avversario giovedì sera del Milan in Europa League.