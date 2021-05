ufficiale Rudi Garcia non sarà il tecnico dell'Olympique Lione il prossimo anno

Al termine dell'ultima partita della stagione, Rudi Garcia ha annunciato che non sarà il manager dell'Olympique Lione il prossimo anno. L'OL stasera ha perso col Nizza e non ha staccato il pass per la Champions 2021/22. "È una serata triste, lo scenario peggiore. Non abbiamo vinto e quindi non meritiamo di andare in Champions League. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, avremmo dovuto avere due gol in vantaggio, ma non siamo stati abbastanza bravi", ha detto Garcia che poi così ha annunciato il suo addio: "Volevo lasciare il club in Champions ma non sarà così. Non posso lavorare e continuare a far progredire il club in queste condizioni", ha detto.