Jack Robinson, difensore proveniente dal Nottingham Forest, è il secondo acquisto dello Sheffield United in questa finestra di mercato. Il giocatore ha firmato un contratto di due anni e mezzo, mentre non è stato rivelato il costo del trasferimento.

Jack Robinson of Nottingham Forest becomes United's second signing of the window, penning a two-and-a-half-year deal with the Blades paying an undisclosed fee.#SUFC 🔴

