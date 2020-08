Il Southampton, tramite il proprio canale ufficiale, ha confermato l'arrivo dal Real Valladolid di Mohammed Salisu. Il difensore - si legge - ha trovato un accordo su base quadriennale. In questa stagione Salisu ha collezionato 31 presenze, mettendo a segno una sola rete.

#SaintsFC is delighted to confirm the signing of centre-back Mohammed Salisu from @realvalladolid on a four-year contract! 😇

