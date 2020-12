Il Southampton ha annunciato sul proprio sito il rinnovo di contratto del difensore Jan Bednarek, classe ‘96. Il centrale polacco, arrivato nel 2017, si è legato al club inglese fino al 2025.

2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣#SaintsFC is delighted to confirm that defender @janbednarek_ has signed a new, long-term contract at St Mary’s! 😇

