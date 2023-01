ufficiale Aston Villa, prestito infruttuoso per Bednarek. Il polacco torna al Southampton

vedi letture

Il Southampton riaccoglie Jan Bednarek, reduce dal prestito all'Aston Villa. Parentesi tutt'altro che memorabile per il terzino polacco, che con i villans ha giocato solamente tre partite di Premier League, più una gara di FA Cup, peraltro l'unica nella quale è rimasto in campo per 90'.