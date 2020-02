L'italiano Nunzio Zavettieri non è più il tecnico dei lettoni dello Spartaks Jurmala. Lo ha annunciato la società dell'Est Europa sul suo profilo social ringraziando Zavettieri e spiegando che ha lasciato il posto da primo allenatore per questioni personali.

Nunzio Zavettieri leaves the post of head coach of the football club “Spartaks Jurmala” for family reasons.

We thank Nunzio for the time together and wish him all the best in his coaching career. pic.twitter.com/k1fD9VKV7O

— FK SPARTAKS JŪRMALA (@fkspartaks) February 10, 2020