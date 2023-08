ufficiale Watford, colpo georgiano: preso Chakvetadze, in passato nel mirino della A

vedi letture

Giorgi Chakvetadze è un nuovo giocatore del Watford, che nelle scorse ore ha annunciato l'arrivo del georgiano, in prestito dal Gent. Nazionale georgiano, Chakvetadze è un giocatore di fantasia, classe '99, e nonostante diverse offerte in Europa ha scelto il Watford e la Championship, la B inglese, per ripartire.

In passato Chakvetadze era stato un'idea anche per diversi club italiani. Il georgiano era stato sondato sia dalla Sampdoria che dalla Roma, che però poi decisero di non affondare per il giocatore.