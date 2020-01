Attraverso i propri canali ufficiali, il Wolverhampton ha annunciato di aver ceduto l'attaccante Rafa Mir all'Huesca, club di seconda divisione spagnola. Il giocatore spagnolo, classe 1997, giocherà in Catalogna per i prossimi 18 mesi.

Rafa Mir has joined @SDHuesca on an 18-month loan.

Good luck, @RafaMir33.

🤝🐺https://t.co/Lpj3C8ONi3

— Wolves (@Wolves) January 14, 2020