Zlatko Dalic sarà ancora il commissario tecnico della Croazia, nazionale che ha concluso l'ultimo mondiale al secondo posto. Con una nota ufficiale, la Federazione ha reso noto che Dalic ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2022.

✍️ #Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until the end of the 2022 @FIFAWorldCup in Qatar!

🔥 Looking forward to new challenges with our silver-winning maestro at the helm!#BeProud #Family #Vatreni pic.twitter.com/MQyVBH7RIQ

— HNS (@HNS_CFF) July 23, 2020