United, Luke Shaw: il difensore centrale che non ti aspetti: "Mi piace e mi diverto"

La stagione complicata del Manchester United ha avuto un risvolto positivo nella scoperta di Luke Shaw come un calciatore in grado di giocare come centrale difensivo nonostante sia da sempre un terzino. Il giocatore ha parlato di questa nuova vita nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Club Brugge in programma domani e valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: "Ho giocato come difensore centrale un paio di volte anche lo scorso anno e devo ammettere che mi è piaciuto. È un ruolo molto diverso da quello di terzino, ma mi sto sto divertendo e come ho già avuto modo di dire, sono a disposizione del mister per qualsiasi posizione in cui mi vorrà far giocare. Sono felice di scendere in campo per lo United e di aiutare la mia squadra a prescindere dal ruolo".