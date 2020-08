United, Solskjaer: "Soddisfatti per la semifinale. Il loro portiere? Fantastico"

Ole Gunnar Solskjær, tecnico del Manchester United, si è così espresso al termine del match vinto per 1-0 sul Copenaghen ai quarti di finale di Europa League: "Sapevamo che sarebbe stato piuttosto complicato riuscire ad abbattere il muro difensivo eretto dai nostri avversari, stasera era importante non commettere errori e creare il maggior numero di occasioni possibili. Quest'anno abbiamo centrato le semifinali in tutte le competizioni che abbiamo disputato, siamo soddisfatti. Il loro portiere è stato fantastico, ha giocato una partita incredibile ma noi siamo stati anche sfortunati avendo colpito il palo per due volte".

In semifinale i "Red Devils" affronteranno la vincente di Wolverhampton-Siviglia: "A prescindere da chi sarà la nostra avversaria, sarà comunque una grande partita. Conosciamo molto bene il Wolverhampton, ma sappiamo anche come affrontare il Siviglia: la semifinale non può bastare, ora vogliamo la finale".