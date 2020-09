Uria, il giornalista che ha intervistato Messi: "Non gli interessa il denaro, ma la maglia"

Ruben Uria, giornalista di goal.com che ha intervistato in esclusiva Leo Messi, ha scritto un editoriale in merito su Sport: "Ancora una volta si sono sbagliati con Messi, perché lui non ama il denaro, ma la maglia. Ha pensato ad andarsene, certo, ma non l'ha fatto per qualcosa di molto semplice: non vuole che il grande amore della sua vita, l'unico club a cui ha deve tutto e per il quale ha dato tutto, finisca male, anche se il consiglio di amministrazione lo meriterebbe. Messi è il Barça e il Barça è Messi. E nessuno porta in tribunale ciò che più di tutti ama".