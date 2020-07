Valencia, pronta un'offerta da 15 milioni di euro per Mina dell'Everton

Potrebbe tornare a giocare in Spagna Yerry Mina, centrale difensivo dell'Everton. Stando a quanto riportato dal The Sun il colombiano sarebbe finito nel mirino del Valencia che sarebbe pronto ad investire poco meno di 20 milioni di euro per il calciatore ex Barcellona