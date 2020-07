Valladolid, González: "A questo gruppo manca sempre la vittoria contro le grandi"

vedi letture

Al termine di una gara che ha visto il Barcellona soffrire nel finale di fronte agli assalti del Valladolid, senza tuttavia concedere nulla all'avversario, il tecnico dei biancoviola Sergio González ha commentato ai canali ufficiali del club castigliano la prestazione dei suoi:

"Le sensazioni sono buone, ma a questo gruppo manca sempre la vittoria contro le grandi. Non ha avuto successo il modulo iniziale, o la scelta dei calciatori. Siamo stati timorosi e non eravamo noi stessi. La squadra ha fatto un ottimo secondo tempo con la palla. Ci è mancata la finalizzazione, abbiamo goduto di due o tre situazioni che per poco non sono entrate. Conosciamo le risorse che abbiamo e le stiamo sfruttando al massimo. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo, e ho voglia di andare avanti."

L'allenatore ha quindi analizzato il rendimento di alcuni elementi in campo:

"Kike Pérez ha giocato una partita superba con e senza palla, con criterio, creando gioco. Raúl Carnero ha accusato un dolore molto forte, siamo in attesa degli esami per conoscere la portata dell'infortunio. L'ingresso di Sandro Ramirez ci ha dato freschezza e profondità. Stavamo cercando di giocare tra le linee, di renderci pericolosi in quel modo".