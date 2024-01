Ufficiale Fatale il ko contro l'Alaves: Sergio Gonzalez esonerato dalla panchina del Cadice

Il Cadice cambia allenatore. Il club spagnolo, ieri sconfitto dall'Alves e terzultimo in classifica in Liga, ha deciso di esonerare il tecnico Sergio Gonzalez, che è stato sollevato dall'incarico nella mattinata di oggi. Gonzalez paga i 15 punti raccolti in ventuno giornate e il terzultimo posto, ad una distanza minima dalla zona salvezza. Ora è caccia al sostituto, che il Cadice renderà noto nei prossimi giorni.