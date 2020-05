Valverde: "Orribile giocare a calcio senza pubblico. Aduriz? È sempre stato un esempio"

vedi letture

Lunga intervista a mister Ernesto Velverde sulle frequenze odierne di Radio Marca. L'ex allenatore di Athletic Club e Barcellona ha parlato in particolare della ripresa della Liga dopo lo stop dovuto al Coronavirus e dell'addio al calcio giocato della leggenda biancorossa Aduriz, suo ex calciatore.

Queste le principali dichiarazioni di Valverde: "Un conto è giocare un paio di partite senza pubblico, un altro disputarne cento. All'inizio sarà sicuramente molto complicato. Ricordo, per esempio, la sfida tra Barcellona e Las Palmas che giocammo a porte chiuse al Camp Nou: fu orribile, non eravamo preparati, ma forse ora i calciatori sono più pronti. Aduriz? È stato sempre un esempio, ci sono momenti in cui non importa indossare la fascia da capitano per dimostrare il significato che un determinato giocatore ha per i suoi compagni e la sua squadra. Aduriz era fondamentale, pretendeva tanto da sé stesso così come dagli altri ed è riuscito a mantenersi a un livello altissimo nel corso degli anni".

Il tecnico spagnolo si è detto infine molto tranquillo riguardo alla sua attuale situazione lavorativa, smentendo di aver avuto contatti con qualche squadra per tornare in pista a breve termine.