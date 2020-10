Van de Beek sempre in panchina, Evra: "Al Man United non serve ma nessuno lo dice"

Da quando è arrivato all'Old Trafford, Donny van de Beek è sempre partito dalla panchina in campionato e Champions League. Solskjaer infatti non ha ancora puntato su di lui in questo inizio di stagione e l'ex giocatore del Manchester United Patrice Evra si è scagliato contro la dirigenza: "Non ho nulla contro il ragazzo ma perché lo abbiamo preso? Non ci serviva, questa è la verità. Nessuno lo dirà ma questa è realtà", ha detto il francese ospite negli studi di Sky Sports.