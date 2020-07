Vardy a quota '100', ma niente pensione: c'è un Europeo da giocare con l'Inghilterra

Entrare nei club dei centenari non è mai semplice, soprattutto in Premier League. Il bomber operaio Jamie Vardy ha però dimostrato di non avere limiti: con la doppietta di oggi l'attaccante del Leicester e della nazionale inglese ha toccato quota 100 gol segnati nel massimo campionato inglese. Un bel traguardo per l'attaccante classe 1987, che non vuole assolutamente rimanere fuori dalla lista dei 23 per il prossimo Europeo. La pandemia ha bloccato anche la manifestazione internazionale, ma Vardy non ha intenzione di andare in pensione prima del tempo.

Ritorno al gol - Le reti siglate contro il Crystal Palace sono le prime due post lockdown: dopo 4 mesi senza trovare il gol Vardy è tornato a fare ciò che gli riesce meglio. Un bel segnale in vista del prossimo Europeo - anche se manca ancora tantissimo -, ormai non è più un caso: l'attaccante inglese avrà l'esperienza giusta per poter guidare la propria nazionale, prima all'Europeo e poi al mondiale. Ora non è ancora il momento della pensione, ma le prossime due manifestazioni potrebbero essere le ultime due chiamate con la maglia dei Three Lions.