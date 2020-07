Vardy capocannoniere della Premier: "Mai rinunciare ai sogni, non importa quanto siano folli"

Il Leicester City ha visto sfumare la qualificazione alla prossima Champions League negli ultimi 90' di campionato ma può sicuramente consolarsi con il titolo di capocannoniere vinto da Jamie Vardy. L'attaccante delle Foxes ha commentato della 'scarpa d'oro' di Premier attraverso un post su Twitter: "Non avrei mai pensato in un milione di anni che avrei vinto la Premier League, figuriamoci la classifica marcatori... WOW! Se questo dimostra qualcosa, dimostra che non si dovrebbe mai rinunciare ai propri sogni, non importa quanto folli possano sembrare!".

Never in a million years did I ever think I would win a Premier League winners medal let alone the Golden Boot...just wow!

If this proves anything, it shows you should never ever give up on your dreams, no matter how crazy they may seem! pic.twitter.com/YveNP8ydem

— Jamie Vardy (@vardy7) July 27, 2020