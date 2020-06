Verso la ripresa della Liga: Sergio Ramos rifiuta l'incontro con il Governo spagnolo

Sergio Ramos ha rifiutato l'incontro con il Governo spagnolo. Il capitano del Real Madrid, come riportato da Cadena SER, ha rifiutato di parlare con le istituzioni - ieri c'è stato un incontro con Piqué, Koke, Illarramendi e Carvajal in rappresentanza dei rispettivi club - per via della gestione errata da parte delle alte cariche dello Stato. Assente anche Leo Messi per motivi personali.