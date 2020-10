VIDEO - Domani Guardiola sfida Arteta: "Bisognerebbe chiarire chi è il maestro e chi l'allievo"

vedi letture

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato così del suo ex assistente Mikel Arteta nella conferenza stampa di presentazione del big match di domani contro l'Arsenal: "Domani il maestro Guardiola sfida l'allievo Arteta? Prima di parlarne forse dovremmo chiarire chi sia il maestro e chi l'allievo... Non avevamo alcun dubbio su ciò che Mikel sta facendo in così poco tempo e soprattutto il modo in cui gioca la sua squadra, per la qualità che ha, è perfetto. Arteta è riuscito a riportare l'Arsenal in quelle posizioni che occupava tanto tempo fa. Tutti quelli che gli vogliono bene sono felici per quanto sta facendo a Londra", le sue dichiarazioni.

Guarda il video in calce con le parole di Guardiola su Arteta!