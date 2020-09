VIDEO - È il giorno di Bale al Tottenham: il gallese in partenza per Londra dall'aeroporto di Madrid

Gareth Bale è pronto a volare a Londra. L'esterno gallese è arrivato pochi minuti fa al terminal privato dell'aeroporto di Madrid: a breve la sua partenza per l'Inghilterra, dove inizierà una seconda avventura con la maglia del Tottenham. Bale lascerà il Real Madrid con la formula del prestito annuale in cambio di circa 20 milioni di euro e col contributo da parte dei blancos al pagamento del suo stipendio.

Questo il video dell'arrivo di Bale all'aeroporto, documentato da Football Daily:



Gareth Bale has arrived at the private terminal at Madrid airport! pic.twitter.com/aEwQxpvJMv

— Football Daily (@footballdaily) September 18, 2020