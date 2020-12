VIDEO - Giroud, Zouma e Pulisic lanciano i Blues. Chelsea-Leeds 3-1, gol e highlights

Il Chelsea ha battuto in rimonta il Leeds balzando in vetta alla classifica della Premier League. Match non facile per la formazione di Frank Lampard, che però alla fine è riuscita comunque ad imporsi per 3-1. Di seguito il video degli highlights e delle reti realizzate nel match.