VIDEO - Il Leeds torna in Premier. Esulta anche Jaime Lannister del Trono di Spade

Il Leeds torna in Premier League e Marcelo Bielsa riceve una telefonata da... Jaime Lannister. Nikolaj Coster-Waldau, attore che ha interpretato Lo Sterminatore di Re nel fortunata serie Il Trono di Spade è un tifoso sfegatato del Leeds e dopo la matematica promozione del club ha mandato un messaggio al tecnico dei Whites: "Sono sicuro che sarai molto occupato adesso, ma voglio dirti che i tifosi del Leeds ti amano. Da stanotte sei immortale. È passata un'eternità dall'ultima nostra apparizione in Premier: mia figlia aveva 3 anni, adesso può guidare e votare. Sono stati 16 anni di sofferenza. Hai formato ed allenato la miglior squadra del campionato. Voglio che tu ascolti questo messaggio: ti amiamo più di quanto puoi immaginare".

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL

— BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020