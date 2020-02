vedi letture

Villareal, Calleja: "I dettagli hanno fatto la differenza. Primo tempo ottimo"

L'allenatore del Villareal, Javier Calleja, ha così analizzato la sconfitta per 3-1 del Wanda Metropolitano: "Siamo passati dal possibile 1-2 al 2-1 per loro ed è diventato molto difficile raddrizzare le sorti del match".

Come analizza questa sconfitta arrivata nonostante una buona prima frazione di gara?

"Venivamo da tre vittorie e un pareggio e non siamo riusciti a proseguire la striscia positiva perdendo su un campo difficilissimo. Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo, dominando il gioco e il possesso di palla, ma l'Atletico è riuscito a pareggiare nei minuti finali. Poi il 2-1 della ripresa ci ha demoralizzato e non abbiamo trovato le misure adatte per reagire".

I giocatori hanno recriminato per un possibile tocco di mano nell'azione del pareggio di Correa.

"I giocatori erano convinti di questo tocco, io personalmente non me ne sono accorto. Avrei preferito quantomeno che l'arbitro rivedesse l'episodio al VAR".

La sconfitta può influire sulle prestazioni future?

"A nessuno piace perdere, ci spiace non portare a casa punti ma siamo ancora in piena lotta con le altre squadre per un posto in zona Europa. Ora ci aspetta un'altra trasferta insidiosa al San Mames e dobbiamo lavorare per migliorare le cose che ancora non vanno. La squadra è in un buon momento e mi segue alla lettera, faremo in modo di tornare subito alla vittoria".

Cosa è successo nel secondo tempo?

"La partita è stata equilibrata, a dispetto del risultato finale. I dettagli hanno fatto la differenza e nel secondo tempo non siamo stati bravi in alcune occasioni. Non possiamo permetterci certi errori contro squadre di questo calibro perchè questi poi sono i risultati".

Queste le parole del tecnico riportate da AS.