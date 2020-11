Villarreal, problemi muscolari per Alcacer: a rischio la presenza col Real, pronto Bacca

Se Atene piange, Sparta non ride. Il Real Madrid giocherà domani in casa del Villarreal senza tanti big, ma il Sottomarino Giallo è in ansia per le condizioni di Paco Alcacer, attaccante e cannoniere della squadra di Unai Emey che ha saltato l'ultimo allenamento a causa di un problema muscolare. La sua assenza è quasi scontata: per sostituirlo è aperto il ballottaggio tra Carlos Bacca e Gerard Moreno.