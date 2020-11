Villarreal-Real Madrid 1-1, le pagelle: Diaz e Moreno a segno. I cambi aiutano Emery non Zidane

vedi letture

Villarreal-Real Madrid 1-1

Marcatori: 2’ Mariano Diaz (RM), 76’ rig. Gerard Moreno (V).

VILLARREAL

Asenjo 6 - Costretto subito a raccogliere il pallone in fondo al sacco alla prima occasione. E’ comunque attento sulle giocate degli avversari.

Mario Gaspar 5,5 - Perde il duello fisico con Mariano Diaz in occasione del vantaggio del Real Madrid. Cerca sempre l’incursione sulla fascia destra ma trova dinnanzi a sé Mendy (Dall’87’ Ruben Peña sv).

Albiol 6,5 - Quando viene chiamato in causa risponde sempre presente. Sempre puntuale nelle chiusure, imposta l’azione dalle retrovie.

Pau Torres 6,5 - Non sbaglia un intervento, sceglie sempre bene il tempo dell’anticipo su Mariano Diaz che non è un cliente facilissimo.

Pedraza 5,5 - Si presenta in questo match con un pasticcio che dà il via all’azione del vantaggio del Real Madrid. Si fa vedere in avanti ma i suoi cross sono spesso preda di Courtois (Dal 63’ Estupinan 6,5 - Si sgancia spesso sulla sinistra servendo il pallone per Parejo che però calcia a lato).

Parejo 6 - I suoi calci di punizione non portano nessun pericolo in area di rigore. Potrebbe fare di più quando colpisce tutto solo di testa all’interno dell’area. Nella ripresa sale di tono quando sfiora il pareggio.

Iborra 6,5 - E’ sempre elegante quando imposta l’azione. Perno di centrocampo di Emery, fa un buon lavoro sia in fase di pressione che in fase di impostazione.

Trigueros 6 - Molto dinamico in mezzo al campo nell’andare a tamponare la costruzione di gioco del Real Madrid. Qualche piccola pecca quando deve costruire l’azione (Dal 62’ Yeremy Pino 6,5 - Grande impatto sul match, sfrutta spesso la sua velocità sulla corsia laterale).

Moreno 6,5 - Viene spesso cercato sulla corsia di destra, si districa bene nonostante di fronte abbia un colosso come Mendy. Si divora la rete del pareggio nella ripresa ma si riscatta trasformando il rigore del pareggio e trovando il suo secondo gol consecutivo.

Bacca 6 - I palloni giocabili non sono molti ma lui viene spesso incontro al compagno per fare da perno per sottrarsi alla pressione dei due centrali del Real (Dal 61’ Chukwueze 6,5 - Cambia l’inerzia del match, si procura con la sua velocità il rigore del pareggio).

Moi Gomez 5,5 - Degli elementi del tridente è quello che si vede meno. Si nasconde dietro Carvajal che non gli lascia mai spazio per colpire (Dall’88’ Kubo sv).

REAL MADRID

Courtois 5,5 - Legge bene le traiettorie dei palloni che sorvolano l’area di rigore. E’ in netto ritardo quando frana su Chukwueze quando causa il rigore del pareggio.

Carvajal 6,5 - Disegna un cross al bacio che Mariano Diaz deve solo spingere in rete. Non lascia spazio ai due esterni del Villarreal e si sgancia spesso per accompagnare l’azione. Viene sollecitato di più dall’ingresso di Chukwueze ma fa comunque bene.

Varane 6 - Granitico al centro della difesa, si francobolla a Bacca costringendo l’ex Milan ad arretrare il proprio raggio d’azione.

Nacho 6,5 - Sicuro nell’andare a tamponare su Gerard Moreno, usa la sua esperienza per non concedere spazio agli attaccanti del Villarreal. Decisivo il tocco nel finale quando Kubo era a tu per tu con Courtois.

Mendy 6,5 - Una garanzia sulla fascia. Veloce e roccioso spinge spesso sulla corsia mentre in fase difensiva non sbaglia un colpo.

Odegaard 6 - Gara con pochi acuti ma anche nessuna sbavatura. Combatte in mezzo al campo dimostrando comunque carattere da vendere (Dal 66’ Isco 5,5 - Non si vede praticamente mai).

Kroos 6 - Se la deve vedere la pressione costante dei giocatori del Villarreal. Rischia quando perde il pallone che sarebbe potuto costare l’1-1. Nel finale gioca con la spia della riserva accesa.

Modric 6 - Anche lui è sempre al centro dell’azione per la squadra di Zidane. Sbaglia qualche pallone non da lui, nel finale quando le energie vengono meno cala di tono e il Villarreal prende campo.

Vazquez 6 - Spinge spesso sulla fascia destra, aiuta anche Carvajal quando deve contenere le offensive dei padroni di casa.

Mariano Diaz 6,5 - Impiega poco meno di 100 secondi per inserire il proprio nome nell’elenco dei marcatori. Sfrutta al meglio il cross di Carvajal per superare Asenjo con un perentorio colpo di testa in tuffo (Dall’85’ Asensio sv).

Hazard 5,5 - Rientra in campo dopo la positività al Covid e la condizione fisica è quella che è. Fa vedere buoni spunti andando a cercare l’area di rigore (Dal 65’ Vinicius 5,5 - Si vede poco in fase di spinta, chiuso bene dai difensori).