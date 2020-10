West Ham-Manchester City, i tifosi di casa potranno seguirla al cinema... a 500 metri dallo stadio

Una bella notizia per i tifosi del West Ham che domani potranno assistere alla partita contro il Manchester City sul grande schermo. Lo riporta il Times che riporta come l'incontro sarà trasmesso in alcuni cinema di Londra, in modo da poter ospitare più di cento spettatori. Una di esse peraltro è a 500 metri dallo stadio degli hammers. La proiezione avrà un costo di 6.99 sterline. Sarà vietato l'atteggiamento da stadio con cori e canti e i sostenitori dovranno indossare la mascherina. Proibito mangiare o bere. Una scelta ritenuta "senza senso" poiché evidenzia l'incoerenza delle leggi sulla diffusione del Covid-19, dove si può stare al chiuso di una sala ma non all'aperto di uno stadio. Ed è ciò che ha evidenziato Tom Pendry, presidente dell'associazione benefica Football Foundation: "Questa situazione è totalmente assurda e va discussa in Parlamento" ha dichiarato.