West Ham, Moyes: "La squadra ha giocato bene, k.o. duro da accettare"

Le parole di Moyes dopo Arsenal-West Ham 2-1.

Mastica amaro il tecnico del West Ham David Moyes, uscito sconfitto dal derby contro l’Arsenal nonostante una prestazione positiva. Queste le dichiarazioni del tecnico a fine gara, ai canali ufficiali del club: “Una sconfitta dura da digerire, perché i giocatori hanno giocato davvero bene stasera. Si sono impegnati molto e non essere ricompensati con dei punti è davvero difficile per noi. Sembrava che fossimo sulla strada giusta per vincere, ma non ci siamo riusciti perché siamo calati nel momento topico della gara. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, che purtroppo non abbiamo sfruttato”.