West Ham, Moyes: "Preferirei giocare male ma portare a casa il risultato"

Il tecnico degli Hammers David Moyes ha così commentato ai canali ufficiali del club la sconfitta (1-0) del West Ham sul campo dell'Arsenal: " Abbiamo fatto davvero bene, abbiamo avuto occasioni per fare gol e vincere la partita ma non le abbiamo sfruttate. Avevamo la sensazione di poter far male in qualsiasi momento e portare a casa il risultato, ma invece ce ne andiamo delusi per le possibilità che non abbiamo sfruttato a dovere. Posso rimproverare solo questo ai miei giocatori; quando giochi contro le grandi squadre e non sfrutti le occasioni va a finire così".

Dopo Liverpool un'altra sconfitta che arriva dopo una buona prestazione

"Certo, ma non voglio che i giocatori la prendano come una questione di sfortuna. Ho detto loro che dobbiamo imparare da queste partite per essere più spietati nelle prossime che affronteremo. In questo preciso momento preferirei giocare male e vincere piuttosto che commentare buone prestazioni che non portano buoni risultati".

Sulla decisione del VAR

"Devo essere sincero ho avuto subito la sensazione che potesse essere gol ma la direzione di gara ha optato per non assegnare la rete. Ho sperato che potesse essere la decisione definitiva, ma la tecnologia esiste proprio per intervenire in questi casi al limite e quindi c'è poco da dire".