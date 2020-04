West Ham, Rice si candida al Chelsea: "Mi piacerebbe giocare di nuovo con Mount"

Nel corso di un'intervista social con l'ex difensore Rio Ferdinand, il giovane centrocampista Declan Rice, in forza al West Ham, ha lanciato di fatto un segnale di mercato al Chelsea, club in cui è cresciuto. Nel corso di una partita online a FIFA 20 contro Mason Mount, suo ex compagno nell'Academy dei Blues, Rice si è infatti lasciato scappare una frase compromettente: "Mi piacerebbe giocarci di nuovo assieme", aprendo di fatto la porta alle voci di mercato che lo rivorrebbero presto in forza alla squadra londinese.