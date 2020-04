West Ham, Wilshere: "Ho giocato troppo poco, voglio tornare a sentirmi un calciatore"

Jack Wilshere ha ammesso che il suo trasferimento nel West Ham non ha funzionato come previsto: "Per me non ha funzionato, sarò sincero", ha detto Wilshere. Non è andato come volevo, ho perso troppo calcio, non ho mai giocato abbastanza. Voglio tornare in pista, riportare la mia carriera in pista, iniziare a giocare partite settimana dopo settimana e iniziare a sentirmi di nuovo un calciatore".