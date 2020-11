Winks vuole esserci agli Europei: chiederà al Tottenham di andarsene in prestito

Football Insider riporta della volontà di Harry Winks, centrocampista 24enne in forza al Tottenham, di far parte dell'Inghilterra che prenderà parte agli Europei nella prossima estate, e anche quella di accasarsi momentaneamente altrove per non perdersi a priori la chiamata del suo ct Southgate. Nella prossima sessione di mercato chiederà agli Spurs di essere ceduto in prestito fino al termine della stagione.