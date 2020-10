Wolverhampton, Jimenez: "Felice di essere qui e aver rinnovato. Era quello che volevo"

vedi letture

Dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2024 con il Wolverhampton, Raul Jimenez al sito ufficiale del club si è detto molto contento della sua permanenza: "Sono felice di essere qui e di essere in questo grande club. Da quando ero un ragazzino, volevo solo giocare, volevo divertirmi, vivere, ed è per questo che sono qui. Questo gruppo mi dà la fiducia e l'opportunità di essere un ragazzo importante in attacco ed è quello che stavo cercando quando sono arrivato in Europa, e sono molto felice di continuare in questo club. Non ci è voluto molto per convincermi! È stato facile per me dire di sì perché sin dall'inizio era questo quello che cercavo".