Zaha: "Al Man United che incubo. Mi accusavano di andare a letto con la figlia di Moyes"

Durante un'intervista concessa The Locker Room con l'ex compagno di squadra Rio Ferdinand, Wilfred Zaha è tornato a parlare del periodo trascorso al Manchester United: "Avevo problemi perché la gente diceva che andassi a letto con la figlia di Moyes (allenatore dello United, ndr) e che non giocassi per quel motivo. Dal club non mi hanno detto nulla e quando ho twittato per difendermi da quelle accuse, la società non ha condiviso la mia scelta. Nessuno mi ha aiutato. Ho vissuto tutto questo da solo, lontano dalla mia famiglia. Questa storia è andata avanti davvero a lungo e la gente ancora oggi crede che sia vera, ma io non l'ho mai vista la figlia di Moyes. A un certo punto, non capivo perché l'allenatore non venisse a dirmi nulla riguardo a questa situazione. E' stato tutto assurdo".