Zenit, Semak: "Club Brugge squadra duttile. Malcom? Non ci sarà, è ancora fuori dal gruppo"

Inizierà dalla sfida interna contro il Club Brugge la Champions League dello Zenit San Pietroburgo, inserito nel gruppo F assieme a Lazio e Borussia Dortmund. Alla viglia del match ha preso la parola il tecnico dei russi Sergei Semak: "Abbiamo poco tempo per preparare questa gara - ha spiegato - avendo giocato appena due giorni fa in campionato contro il Sochi. Per questo motivo è ancora difficile ipotizzare una squadra titolare per domani. Prima dovremo vedere l'allenamento odierno e poi fare delle scelte. Il Club Brugge è una squadra che sa cambiare modulo in corsa, dal 4-3-3 al 3-5-2 con grande facilità: per questo dobbiamo studiarli attentamente in queste ore per trovare il modo di superarli".

Sulla disponibilità o meno del brasiliano Malcom, poi Semak ha spiegato: "Non ci sarà. Non si è ancora allenato con il resto della squadra". Oltre a lui non ci sarà lo squalificato Douglas Santos".