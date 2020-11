Zero vittorie in sette partite: Bilic è già in bilico. Il WBA pensa a Lee Bowyer

vedi letture

Zero vittorie conquistate in sette partite, tre punti totali e terzultimo posto in classifica. È un momento molto complicato per il West Bromwich Albion e per il suo tecnico, Slaven Bilic: secondo il Mirror, la dirigenza sarebbe pronta a rimpiazzare il croato qualora i risultati continuino a essere così deficitari. Per la sostituzione avanza la candidatura di Lee Bowyer, ex giocatore del Leeds oggi alla guida del Charlton, club di League One. La sfida di domenica contro il Tottenham potrebbe essere decisiva.