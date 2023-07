ufficiale Bilic riparte dall'Arabia Saudita. Annunciato come nuovo allenatore dell'Al Fateh

vedi letture

Nuova avventura per Slaven Bilic. L'ex ct della Croazia, reduce da un'esperienza non esaltante in Premier League alla guida del Watford, cede alle lusinghe dell'Arabia Saudita venendo ingaggiato dall'Al Fateh.

Il club saudita ha annunciato l'arrivo del mister, che in carriera ha allenato tra le altre anche Besiktas e West Ham, con un post sui propri canali social.