ufficiale Watford, cambio in panchina. I Pozzo esonerano Bilic, al suo posto c'è Wilder

Cambio in panchina per il Watford. Il club della famiglia Pozzo, nono in Championship, ha annunciato l'esonero del tecnico Slaven Bilic. Al suo posto, si legge, è stato ingaggiato Chris Wilder. Il tecnico ha firmato un contratto fino al termine della stagione.