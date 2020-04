Alborghetti: "L'Inter sta mettendo la nostra salute in primo piano. Senza distinzioni di genere"

La centrocampista dell'Inter Lisa Alborghetti in un'intervista a il Giorno ha parlato di questo momento di stop e isolamento forzato: “In questi giorni mi dedico alla cucina, faccio lavoro domestici dalla falegnameria alla pittura al giardinaggio e mi godo i miei cani. Per fortuna c'è la tecnologia che ci permette di restare in contatto fra noi compagne e con lo staffe e il mister. Ci alleniamo in casa ogni giorno con il preparatore che ci manda una scheda con gli esercizi, ma mi manca tantissimo ritrovarmi con le compagne in campo. L’Inter sta mettendo la nostra salute in primissimo piano e senza distinzioni tra calciatori e calciatrici. - continua Alborghetti facendo il punto della situazione nel calcio femminile - Più in generale inoltre le tutele nei nostri confronti sono aumentate e anche se si deve ancora compiere il passo decisivo verso il professionismo. Ma differenza rispetto a pochi anni fa è enorme”.