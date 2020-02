vedi letture

Allarme Coronavirus. Rinviate le gare della Riozzese fra Serie B e Primavera

Continuano i rinvii delle gare in programma nel weekend. Gli ultimi due match rinviati riguardano il calcio femminile e in particolare la società ADS Riozzese per la quale sono state posticipate sia la della prima squadra (militante in Serie B) contro il Cesena, sia della formazione Primavera che avrebbe dovuto confrontarsi con il Tavagnacco.